В АП объяснили, зачем Баканову дали звание лейтенанта

Баканову дали звание лейтенанта для доступа к секретной информации.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к секретной и важной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Звание лейтенанта на самом деле не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы человек, который был в правоохранительных органах, имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта», - заявила она.

«Это не высокое звание, и оно абсолютно никак не повлияет ни на доходы Баканова, ни на карьерный рост. Это то, что он должен иметь для того, чтобы он имел доступ к нужной информации», - добавила Мендель.

Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сегодня, 11 июня, СБУ в ответ на запрос издания «Украинская правда» сообщила, что председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.