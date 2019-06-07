Валютные скачки: что будет с гривней и как сохранить спокойствие и сбережения

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 гривен за доллар, после того как в апреле укрепилась на 2,6%. Следом за межбанковским рынком подтянулся и наличный рынок: стоимость доллара в обменниках преодолела психологическую отметку в 27 гривен за доллар. И в экспертных кругах заговорили о рекордно раннем старте сезонной девальвации, который в 2016-2017 годы приходился на сентябрь, а в 2018 году - на август.

Наибольшие волнения на валютном рынке, когда гривня ежедневно теряла в цене по 20-25 копеек, пришлись на последнюю неделю мая. То есть, совпали во времени с периодом работы в Украине миссии Международного валютного фонда. За несколько дней до прибытия представителей МВФ в Киев президент Владимир Зеленский издал указ о проведении 21 июля внеочередных выборов Верховной Рады и предложил действующему составу Кабинета министров подать в отставку.

По итогам работы своих специалистов в столице Украины МВФ объявил паузу в отношениях с нашей страной, пообещав возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве после досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства. При этом надо отметить, что по принципиальным стратегическим вопросам у нового главы государства и ключевого кредитора Украины расхождений не было, что и зафиксировала встреча Зеленского с представителями Фонда.

Однако, сам факт отложенного решения по новому траншу кредита МВФ и развернувшаяся дискуссия о возможности дефолта Украины по суверенным долгам добавили нервозности финансовому рынку, и без того неспокойного под действием фактора политической неопределенности в стране в период между президентскими и парламентскими выборами.

В первые дни июня гривня практически отыграла утраченные в мае позиции, за несколько дней укрепившись к доллару почти на 50 копеек. Но вопрос, надолго ли это укрепление и что будет с национальной валютой дальше, остается актуальным.

На страже стабильности

Учитывая волнения на валютном рынке, Национальный банк приостановил анонсированный ранее цикл смягчения монетарной политики и 6 июня объявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 17,5% годовых, после того как в апреле снизил ее впервые за два года. В НБУ заявили, что это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле.

Усиление волатильности на финансовых рынках в НБУ объяснили спекуляциями на тему возможного дефолта Украины, перспектив сотрудничества с МВФ и судебных процессов относительно «ПриватБанка». Но на текущий момент, как заверил заместитель главы НБУ Олег Чурий, настроения участников рынка успокоились, и гривня вернулась в стандартный диапазон колебаний, присущих режиму плавающего курса.

Более того, Нацбанк не видит предпосылок для введения каких-либо ограничений на валютном рынке.

«Забудьте про ограничения. Слово «ограничения» появится, когда у нас будет какой-то масштабный, сумасшедший кризис. У нас есть другие инструменты реагирования на ситуацию – это плавающий курс, это ставка. Ограничения мы будем вводить в самом крайнем случае», - сказал Чурий в комментарии УНИАН.

Оптимистично настроены и в исполнительной власти. Утвержденная 5 июня Кабинетом министров среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы предполагает постепенное и несущественное снижение курса национальной валюты: до 28 грн/долл. на конец текущего года, 29,4 грн/долл. – 2020 года, 30,5 грн/долл. – 2021 и 30,7 грн/долл. – 2022 года.

Спокойствие, только спокойствие

Опрошенные УНИАН эксперты также не видят причин для разрушения нашими согражданами своих нервных систем при просмотре табличек с курсами валют.

«Курс у нас плавающий, и на него влияют рыночные факторы: мировые цены на пшеницу и сталь, объемы торгов после торговых войн между США и Китаем. Плюс политика - было много комментариев о дефолте, неверная трактовка приезда миссии МВФ. Ничего непредвиденного не происходит. И формулировки о резком ослаблении гривни – это преувеличение. Это обычные рыночные тенденции, которые прогнозировались аналитиками», - сказал УНИАН глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Банкир подчеркнул, что при слабой экономике национальная валюта не может постоянного укрепляться, и потому украинская гривня ежегодно укрепляется в первой половине года, но несколько снижается - во второй. По его словам, прежний прогноз банкиров о снижении гривни к концу года до 28-29 грн/долл. остается в силе.

Эксперты не считают майский виток девальвации стартом сезонной турбулентности и прогнозируют в ближайшие дни дальнейшее укрепление гривни.

«Думаю, что мы еще увидим, как курс в обменных пунктах устремится к отметке ниже 27. Инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего госзайма на этой неделе выросли примерно на 1 миллиард гривень, то есть, недельное затишье сменилось возобновлением притока инвестиций, и есть основания для ожиданий укрепления гривни. На межбанке уже происходит укрепление», - сказал УНИАН главный эксперт Совета Нацбанка Виталий Шапран.

По его мнению, глубокая и стремительная девальвация гривни, как в 2015 году, в этом году маловероятна.

«Сейчас, конечно, одним из факторов курсовой стабильности остаётся приток иностранных инвестиций в гривневые высокодоходные ОВГЗ, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Осенью Украину ожидает рекордный урожай зерновых, и если цены на агрокультуры на мировых рынках будут высокими, то вряд ли в таких условиях мы будем наблюдать реализацию риска глубокой девальвации», - добавил Шапран.

Сохранить и приумножить

Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов, украинцы отчетливо помнят последний кризис, когда национальная валюта обесценилась к доллару в три раза. Потому задаются вопросом, как сохранить свои сбережения от таких рисков в дальнейшем. Эксперты предлагают стандартные механизмы – банковские депозиты и государственные облигации.

«Разница между ставками в гривне и долларе по основным инструментам, доступным физическим лицам в Украине – депозитам и ОВГЗ - остаются весьма значительными. 11-13% годовых позволяют инвестору в гривну быть в плюсе по сравнению с валютой даже при заметной девальвации», - пояснил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Эксперт напомнил, что даже при значительных колебаниях стоимости доллара в течение года, итоговый годовой показатель девальвации в последние годы составлял всего несколько процентов, а в прошлом году гривня вообще укрепилась к доллару. Это позволило гривневым вложениям оставаться более выгодными, чем валютные.

В национальную валюту Украины поверили даже иностранные инвесторы, продолжая наращивать вложения именно в гривневые облигации. Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов с начала года вырос почти в семь раз – до рекордных 43 миллиардов гривен. Текущие ставки по гривневым облигациям на уровне около 17% годовых с лихвой покрывают риски возможной девальвации.

К слову, если все-таки остается желание поиграть с судьбой и пробовать заработать на валютном рынке, то с февраля текущего года это стало намного проще, так как Нацбанк в рамках нового валютного законодательства разрешил обмен валют «онлайн».

«Это позволило попробовать получить дополнительный доход за счет покупки валюты в период максимального укрепления гривны и ее продажи в период максимального курса доллара. Однако следует помнить, что такая стратегия совершенно не гарантирует успех и требует постоянного слежения за курсовыми колебаниями и новостным фоном», - предупреждает Демкив.

Разумеется, после нескольких болезненных падений национальной валюты за годы независимости для искоренения привычки украинцев превращать заработанные гривни в валюту понадобится еще много лет. Но позитивные сдвиги в этом направлении однозначно есть: по статистике НБУ, уровень долларизации депозитов в Украине снизился до 40% с исторического максимума в 59% в феврале кризисного 2015 года. К слову, именно тогда был освоен исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 30 грн/долл. Потому что именно так это и работает во всем мире: если ты веришь в национальные деньги, они отвечают тебе взаимностью.

Ольга Гордиенко