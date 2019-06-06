Минрегионстрой призвали стать инициаторами урегулирования вопроса КП «Вода Донбасса»

31 мая состоялось заседание СНБО, на котором, в частности рассматривался вопрос функционирования предприятия «Вода Донбасса» и угрозы отключения этой компании от электроэнергии за долги.

Впрочем, никаких решений по итогу заседания опубликовано не было, также не появилось и новых распоряжений Кабинета министров по вопросу КП «Компания «Вода Донбасса». Никакого прогресса в решении вопроса нет и со стороны Министерства регионального развития, хотя в на уровне Кабмина курирование вопроса по решению было поручено руководителю ведомства – Геннадию Зубко. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Если бы это было распоряжение Кабмина или решение СНБО, это бы уже выполнялось. Все говорят об этом, мы эту проблему заговариваем встречами, совещаниями, круглыми столами, но ни у кого нет политической воли вынести это в публичную плоскость на Кабмине и дать распоряжение, или принять решение СНБО, просто безвластие какое-то», - отметила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, комментируя ситуацию с отключением от электроэнергии по заявке ГП «Укнринтерэнерго» КП «Компания «Вода Донбасса» из-за которого 100 000 жителей Донбасса уже неделю находятся без воды. «Сейчас ситуация критическая, уже есть два города, которые подают воду на дизель-генератор - там нет электроэнергии, и мэры городов приняли решение подавать на дизель-генератор. Это малые города. Но этого нельзя сделать в Мариуполе в жару 30 градусов. Кто-то должен просто взять на себя ответственность».

Ольга Бабий подчеркнула, что для урегeлирования ситуации с КП «Вода Донбасса», необходимо внести изменения в закон и определить отдельный статус КП "Вода Донбасса". По ее мнению, инициатором урегулирования ситуации с КП «Вода Донбасса» может быть Минестерство регионального развития: «Инициатором такого распоряжения может выступать и Минрегионстрой, и Министерство оккупированных территорий. Просто этот документ должен быть принят, и министр финансов должен не игнорировать эту проблему, а принять ее, как данность. Когда стоит вопрос о жизни и безопасности людей, не должен стоять вопрос о деньгах. Нам надо спасать сейчас наши государственные, коммунальные компании, принимать ответственные управленческие решения. В первую очередь, это Кабмин должен принять распоряжение, а потом парламент проголосовать за два законопроекта».

Как ранее сообщалось, 3 апреля Вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил Министерству экономического развития и торговли предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса", которое накопило долги по оплате за использованную электроэнергию. Об этом сказано в протоколе совещания от 3 апреля. Напомним, КП Компания «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП «Укринтерэнерго». По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили в еще шести населенных пунктах.