Остаток денег на счете Госказначейства сократился почти на 20%

По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, остаток вырос почти в 2,6 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2019 года составил 29,539 миллиарда гривень, что на 19,8% меньше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 2,6 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 3 раза - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 мая 2019 года составлял 36,850 миллиарда гривень, что в 2,5 раза больше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.