В украинской казне осталось в 2,5 раза больше денег, чем месяцем ранее

По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос почти в 7 раз.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 мая 2019 года составил 36,850 миллиарда гривень, что в 2,5 раза больше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 7 раз выше показателя на аналогичную дату прошлого года и почти в 4 раза - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2019 года составил 14,863 миллиарда гривень, что почти в 2 раза больше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.