ЕС исключил из антироссийского санкционного списка девять человек из окружения Януковича - СМИ

Сообщается, что доказательств из причастности к конфликту на Донбассе оказалось недостаточно.

Европейский союз исключил девять человек из санкционного списка, который касается войны на Донбассе.

Отмена карательных мер касается девяти украинцев6 близких к беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних действий.

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"Введение карательных мер в отношении девяти украинцев, близких к президенту Виктору Януковичу в 2014 году, пришлось отменить, главным образом из-за недостаточных доказательств", - пишет издание.

В общей сложности в списке санкций Европейского Союза в настоящее время насчитывается 170 человек и 44 организации, которые нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране.

Сообщает, что, согласно европейским законам, частные лица и организации могут подать в суд и обжаловать введение против них санкций. Однако не все такие иски удовлетворяются. Так, например, санкции против российского пропагандиста Дмитрия Киселева остались в силе, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Евросоюз продлил санкции против РФ на полгода, до 31 июля.