Будут продолжены: Минфин США назвал успешными санкции против России

Политика санкций в отношении России доказала свою эффективность, поэтому она будет продолжена. На этом акцентировал внимание министр финансов США Стивен Мнучин во время слушания бюджетных вопросов в Палате представителей Конгресса.

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"Санкции очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение", - сказал руководитель Минфина, передает ТСН.

Конгрессмен от республиканской партии Кристофер Стюарт предложил Мнучину рассмотреть ограничения в отношении российской металлургии и горнодобывающей промышленности, ведь санкции на этом направлении до сих пор не использовались Вашингтоном. Также депутаты обратили внимание на российские компании, занимающиеся добычей калийных солей. В ответ министр заявил, что все предложения тщательно изучаются.

"Мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мое ведомство рассмотрит ваш запрос, мы относимся к этому очень серьезно", - заверил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Трамп подписал указ о продолжении санкций против РФ.