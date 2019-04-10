Эксперт рассказал, как получатели субсидий платят за воду

Уровень платежей за воду от получателей монетизированной субсидии по Украине составляет не более 70%.

Уровень оплаты за услуги водоснабжения от получателей монетизированной субсидии по Украине составляет от 60% до 70%, при этом задолженность по оплате коммунальных услуг в целом на конец февраля составила 69,5 миллиарда гривень.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт в сфере энергетики, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"В целом по Украине у водоканалов уровень платежей от субсидиантов составил от 60% до 70%. Скорее всего, подобная ситуация по другим жилищно-коммунальным услугам, кроме электроэнергии, где уровень платежей обычно выше", - написал он.

По его словам, в "Киевводоканале" уровень оплаты от монетизированных субсидиантов составил лишь 62%, а в "Киевтеплоэнерго" - 73%.

"Субсидии получают самые бедные люди, поэтому ожидать, что они сохранили эти деньги, чтобы в середине апреля заплатить за февраль, было бы наивно. Эти деньги потрачены на другие нужды", - подчеркнул он.

По мнению Геруса, существует два варианта покрытия накопленной задолженности. Первое – это экономить на качестве предоставляемых услуг, от чего пострадают как те, кто имеет долги, так и те, кто исправно платит.

"Второе - компенсация из бюджета, то есть нашими налогами еще раз компенсируют то, на что уже один раз пошли наши налоги (на субсидии)", - пояснил он.

Эксперт отметил, что не сомневается в том, что к концу мая можно снова ожидать резкого прироста долгов, при том что задолженность за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля уже составила рекордные 69,5 миллиарда гривень.

"Конечно, проводить монетизацию в таких условиях было неправильно. Бедные люди будут действовать как бедные люди, для понимания этого не надо заканчивать Гарвард", - сказал он.

По мнению эксперта, монетизация субсидий в таком виде не принесет хороших результатов.

"Ну и конечно, это была дорогая попытка банального предвыборного подкупа, грамотная и ответственная монетизация так не делается", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, только 62% получателей монетизированной субсидии в Киеве рассчитались за услуги по водоснабжению и водоотводу с "Киевводоканалом".

В Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.