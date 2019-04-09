Кабмин определил министерства для проверки бюджетных расходов (список)

В перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о проведении в 2019 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах, согласно которому к этому процессу привлекаются пять министерств.

Читайте такжеГосбюджет-2019 ушел в минус на 25 миллиардов

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики.

Как пояснили в Минфине, обзор покажет целесообразность распределения государственных расходов, даст возможность выявить неэффективные или неактуальные, помогая определить приоритеты бюджетного финансирования.

Отмечается, что обзоры будут проводить рабочие группы при участии представителей соответствующих министерств, Минфина и независимых экспертов.

По результатам обзора рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в январе 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой в декабре 2018 года.

По информации Министерства финансов, до мая Кабинет министров Украины представит в Верховную Раду трехлетнюю бюджетную резолюцию.