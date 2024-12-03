Ольга Василевская-Смаглюк говорит, что есть очень много желающих получить эти деньги.

Недавно стартовала программа поддержки украинцев, в рамках которой каждый гражданин Украины может получить 1000 гривень помощи. Как сообщила депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, деньги, полученные через "Укрпочту", можно потратить только на товары, которые продаются в отделениях и коммунальные услуги.

"Те лица, кто получает зимнюю помощь через "Укрпочту", могут быть разочарованы, потому что их (деньги, - УНИАН) можно будет потратить только на те товары, которыми торгует "Укрпочта". А это туалетная бумага, гречка, журналы... - в разных отделениях "Укрпочты" разный ассортимент, - или на оплату коммунальных услуг. Для пенсионеров - это хорошая поддержка. И, действительно, многие люди интересуются, как можно зарегистрироваться, чтобы получить эти деньги", - сказала депутат "Радио Свобода".

Выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" через "Укрпочту" начинаются со среды, 4 декабря.

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Также Василевская-Смаглюк объяснила, какую пользу от этой программы для бизнеса. По ее словам, потратить 1000 гривень возможно только у представителей национального бизнеса, но никак не у производителя, который работает по упрощенной системе налогообложения. То есть, получив тысячу гривень за свой товар, национальный производитель платит из этих денег налоги, которые идут на содержание ВСУ.

Заявки на получение помощи можно оформить через приложение "Дия" или с 10 декабря обратиться в банки-партнеры программы.

Тысяча Зеленского - главные новости

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу "еПоддержка", согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты украинской армии.

Зеленский отметил, что так каждая семья получит несколько тысяч - это программа для взрослых и детей. По его словам, в среднем - несколько тысяч на семью и средства - на оплату украинских товаров и услуг.

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