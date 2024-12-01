Отмечается, что почти 300 тысяч заявок - это выплаты на детей.

1 декабря в Украине стартовала программа поддержки украинцев, в рамках корой каждый украинец получит 1000 гривень помощи. Президент Владимир Зеленский отметил, что так каждая семья получит несколько тысяч.

"Сегодня сделан важный шаг в Украине: для поддержки наших людей этой зимой. Стартовала наша программа "еПоддержка" – тысяча гривен для наших людей в Украине. Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью и средства – на оплату товаров и услуг, украинских товаров и услуг. В частности, это коммунальные услуги, украинское лекарство, билеты на железную дорогу, можно будет купить и книги за эти деньги", - заявил глава государства.

При этом он отметил, что программа поддержки может стать программой национального доната – если направить эту тысячу в поддержку волонтеров, оборону страны.

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"Я благодарен всем, кто обеспечивает техническую сторону программы: правительство, Минэкономики, Минцифры. Уже за первые пол дня работы "поддержки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И в том числе почти 300 тысяч заявок – выплаты для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорош", - указал Зеленский.

Президент подчеркнул, что правительство должно контролировать работу всех систем в программе, чтобы на 100% обеспечить то, что обещано, а также должно предоставить детали других программ поддержки в течение 2025 года.

"Тысяча Зеленского" - послдение новости

В конце октября президент Владимир Зеленский сообщил, что он поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень.

Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты украинской армии.

1 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что за 5 часов украинцы оформили более 1 000 000 заявок на 1000 гривень в приложении.

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