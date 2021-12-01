Также президент сообщил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы.

В следующем году граждане Украины в возрасте 70 лет и старше получат доплату к пенсиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

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"Один из моих ключевых приоритетов – это забота о людях почтенного возраста. В частности, мы уже воплотили программу доплат к пенсиям для людей, достигших 80 и 75 лет. В следующем году мы расширим эту программу на людей, достигших 70 лет", - сказал он.

Зеленский отметил, что государство четко выполняет обязательства по ежегодной индексации пенсий: с марта 2021 года были проиндексированы пенсии 7,9 млн пенсионеров. Кроме того, по его словам, впервые за много лет существенно увеличены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Также президент подчеркнул, что впервые за все годы независимости "согласованы параметры обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит сберегать средства на достойную старость". "В ближайшее время парламент рассмотрит соответствующий законопроект", - сказал президент.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Екатерина Жирий