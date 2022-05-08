Слабая реакция мира на агрессию России - это одна из причин того, что происходит в Украине сейчас, считают военные.

Украинские военные, остающиеся в Мариуполе, призвали мир забыть о российском газе и помогать Украине вооружением.

Об этом на брифинге из "Азовстали" заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

"Друзья, пожалуйста, очнитесь и забудьте про российский газ. Потому что покупка российского газа - это смерти украинцев... Сейчас мы должны остановить россиян здесь в Украине", - отметил он.

Самойленко считает, что слабая реакция мира на агрессию России - это одна из причин того, что происходит в Украине сейчас. По его словам, разговоры с агрессором не работают - необходимо наносить ответный удар и драться с ним, даже если вы слабее.

Военный подчеркнул, что продолжение покупки российского газа - это цена за жизнь украинцев.

"Я очень благодарен за экономическую и военную поддержку Украины... Но этого недостаточно... Мы нуждаемся в большей военной помощи... Ведь Украина сейчас выступает в качестве щита Европы...", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, Европейский союз требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок. Москва уже приостановила поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за газ в рублях и грозится сделать то же самое с остальными европейскими клиентами.

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