Россия не собирается оставлять в живых украинских бойцов, которые обороняются на "Азовстали".

Есть две причины, почему защитники Мариуполя не собираются сдаваться. Первая и основная — Россия не собирается оставлять их в живых. А вторая — оккупанты представляют угрозу для Украины и всего мира. И ее нужно обязательно ликвидировать, ведь РФ не остановится.

Такой комментарий дал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции в воскресенье, 8 мая.

"Сдаться для нас не вариант, потому что Россия не заинтересована в наших жизнях", — сообщил защитник Мариуполя.

После этого Самойленко объяснил, почему весь цивилизованный мир должен поддержать украинскую армию и, в частности, защитников Мариуполя. Ведь если падет Украина, то РФ пойдет дальше — в Польшу и страны Балтии.

"Хочу обратить внимание вот на что: политики сейчас пытаются договориться с этими животными, варварами — российской армией. Забывая, что эти люди делают с Украиной прямо сейчас, что они пришли уничтожать. Наша главная цель — уничтожить угрозу. Вот почему нам нужна поддержка всего мира, свободного мира. Потому что мы защищаем сейчас и его", — заявил Самойленко.

"Мы сражаемся за свободный мир. Потому что российские аппетиты только растут и, если они раздавят нас, украинскую оборону, все пойдет прахом. Они пойдут дальше — пойдут в Польшу, в страны Балтии, возможно — еще дальше", — подытожил офицер.

Напомним, во время пресс-конференции Самойленко также сообщил, что пока неизвестно, остались ли гражданские на территории "Азовстали". А еще он раскритиковал украинское правительство, так как представители власти не смогли защитить Мариуполь.

Текущая ситуация на "Азовстали": что известно

Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Во время вчерашней эвакуации мирного населения из бомбоубежищ завода россияне убили трех украинских бойцов.

По данным Генштаба, блокировка объекта продолжается. Рашисты периодически штурмуют позиции защитников Мариуполя.

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