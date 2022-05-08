Еврокомиссия планирует утвердить план энергосбережения 18 мая.

Европейский союз требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Отмечается, что Москва уже приостановила поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за газ в рублях, и угрожает сделать то же самое с остальными европейскими клиентами.

"Европейская комиссия планирует утвердить план энергосбережения 18 мая, чтобы справиться с возможным резким прерыванием поставок российского газа. Брюссель предупреждает, что в чрезвычайной ситуации эти меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, например Испания, должны будут делиться своим газом со странами, которые пострадали от приостановки РФ поставок", - сообщает издание.

Кроме того, Брюссель также потребует, чтобы распределение энергетического ресурса, которое началось бы с промышленного сектора, не давало бы стране с полной поставкой конкурентного преимущества над теми странами, которые пострадали от действий РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

ЕС готовится к дальнейшему шантажу со стороны России по прекращению поставок газа европейским странам.

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