Восстановить ЗАЭС смогут только украинские энергетики, подчеркнул Харченко.

Запорожская атомная электростанция, которая с начала вторжения РФ в Украину находится под контролем оккупантов, стремительно деградирует. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Россияне не способны справляться с модернизированным оборудованием, которое за много лет независимости Украины было изрядно изменено по сравнению с теми образцами, которые используются в России. Слово деградация наилучшим образом сейчас отражает действительность на ЗАЭС", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Харченко отметил, что на ЗАЭС стремительно ухудшается техническое состояние энергоблоков, вспомогательного оборудования. По словам эксперта, восстановить станцию смогут только украинские энергетики.

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"Чем быстрее станция попадет в руки украинских энергетиков, тем лучше. Потому что и составляющая безопасности, и составляющая работоспособности стремительно падает вниз. Я жду, когда украинские войска смогут эту территорию освободить, и на ЗАЭС смогут прийти нормальные люди для того, чтобы восстановить работоспособность этого уникального объекта, который очень важен", – резюмировал он.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

26 ноября оккупированная Запорожская АЭС оказалась на грани катастрофы. Как сообщили в "Энергоатоме", станция целый день находилась на грани блэкаута. В этот критический период ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока. Известно, что утечка произошла во второй контур охлаждения, радиоактивности там не обнаружено.

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