Сообщается, что о своем уходе и. о. министра начал говорить еще две недели назад.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Читайте такжеРада снова не поддержала назначение Витренко министром энергетикиОб этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник из окружения Витренко.

Отмечается, что Витренко вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

Как рассказал источник, тогда же он и начал говорить о своем уходе.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но, судя по всему, этого не произошло.

Юрий Витренко: попытки назначить министром энергетики

17 декабря прошлого года Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Однако Витренко вскоре был назначен исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января парламент вновь отказался назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

4 февраля Верховная Рада отклонила законопроект, которым предусматривалось запретить повторно вносить в течение сессии одну и ту же кандидатуру на должность в правительстве.

Через поправку в проект закона, внесенную первым заместителем председателя фракции «СН» Александром Корниенко, предлагалось разрешить и.о. министра выполнять в полном объеме полномочия не 30, а 90 дней.

Но за это проголосовали только 205 народных депутатов.

11 февраля Корниенко сообщил, что во фракции «Слуга народа» обсуждается вопрос о возможности третий раз внести кандидатуру Витренко на утверждение в должности министра.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц