Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:05 по Киеву составляла 91,45 доллара за баррель.

На фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, в среду, 18 октября, выросли цены на нефть.

Как сообщает Reuters, цена изменилась после того, как сотни людей погибли в результате взрыва в больнице в Газе, что вызвало опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти из региона.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,75, или 2%, до $91,65 за баррель в 06:09 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,91, или на 2,2%, до $88,57 за баррель.

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В ходе предыдущих торгов оба эталонных индекса выросли более чем на 2 доллара и достигли самого высокого уровня за две недели.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:05 по Киеву составляла 91,45 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 18 октября по состоянию на 10:07 по Киеву составляла $87,09 за баррель.

"Рынки учли премии за риск после того, как 17 октября около 500 палестинцев погибли в результате взрыва в больнице города Газа, в котором израильские и палестинские официальные лица обвинили друг друга. После этого Иордания отменила саммит с участием президента США Джо Байдена, египетского и палестинского лидеров", - говорится в материале Reuters.

Вторжение ХАМАС в Израиль и цена на нефть

Цены на нефть прыгнули вверх после атаки ХАМАС на Израиль. Агрессия ХАМАС против Израиля спровоцировала волнения на рынке нефти и газа. Военный риск снова начал "давить" на мировые нефтяные котировки. По состоянию на 9 октября мировые цены на нефть выросли на 5% после самой масштабной за последние десятилетия атаки палестинской группировки на Израиль

10 октября стало известно, что нападение ХАМАС на Израиль изменило цену на нефть. Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:48 по Киеву составляла 87,89 доллара за баррель.

16 октября 2023 года сообщалось о том, что сто долларов за баррель не за горами, так как цена на нефть растет на фоне войны в Израиле. Инвесторы обеспокоены тем, что война Израиля и ХАМАС может спровоцировать более широкий конфликт в богатом нефтью регионе и еще больше сократить глобальное предложение. СМИ писали о том, что в краткосрочной перспективе из-за эскалации мировая цена нефти может достичь 100 долларов за баррель.

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