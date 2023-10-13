Цены изменились с началом войны Израиля и ХАМАС

Цены на газ в Европе с конца прошлой недели существенно выросли на фоне войны Израиля и ХАМАС, достигнув рекордного за восемь месяцев уровня. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигли 54 евро за мегаватт-час (около 600 долларов за тысячу кубометров), когда еще неделю назад мегаватт газа стоил 38 евро (423 доллара за тысячу кубометров), следует из данных Intercontinental Exchange.

Как сообщает Bloomberg рост цен голубого топлива спровоцирован войной Израиля и ХАМАС. Кроме этого, на ценообразование повлияла и разрушением на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

"На этой неделе природный газ в Европе подскочил до самого высокого уровня за восемь месяцев, что было вызвано войной Израиля и ХАМАС, потенциальными ударами по ключевым экспортным предприятиям и уязвимостями инфраструктуры, включая утечку в трубопроводе Балтийского моря, где была осуществлена диверсия", - пишет агентство.

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Так, военные действия Израиля и сектора Газа вынудили Chevron закрыть морское газовое месторождение, поставляющее израильский газ в Египет, что может повлиять на экспорт СПГ из этой страны в Европу. А утечка в трубе Балтийского моря усилила обеспокоенность по поводу безопасности европейской инфраструктуры.

Нападение на Израиль и мировые цены

7 октября 2023 г. боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 г. Израиль официально перешел в состояние войны.

Агрессия ХАМАС против Израиля спровоцировала волнения на рынке нефти и газа. Как минимум, уже 9 октября мировые цены на нефть выросли на 5% после самой масштабной за последние десятилетия атаки палестинской группировки на Израиль

10 октября стало известно, что нападение ХАМАС на Израиль усилило волатильность цены на нефть. Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

В тот же день военные действия повлияли и на стабильность газового рынка. Поставки израильского газа в Египет упали на 20%, поскольку проблемы безопасности привели к закрытию ключевого морского месторождения.

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