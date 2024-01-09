За ноябрь-декабрь численность техники ЧВК в основном лагере могла уменьшиться на 30%.

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси продолжают тренировать местных спецназовцев и военных Вооруженных сил. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белалурски Гаюн".

Отмечается, что в декабре "вагнеровцы" продолжали проводить систематические тренировки с бойцами отрядов спецназначения и эпизодические - с вооруженными силами.

По данным группы, соответствующие тренировки проводились в Гродно, Бресте, Минске, Борисове, Осиповичах и Гомеле. В частности, проводится тактико-специальная, огневая подготовка, тренировка по штурму окопов, оказанию первой помощи раненым и их эвакуации, а также штурму в условиях городской среды.

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"Стоит отметить, что в основном лагере ЧВК "Вагнер" в с. Цель продолжает уменьшаться количество автомобилей. За ноябрь-декабрь численность техники в лагере могла уменьшиться на 30%. Не исключено, что технику могли вывезти в РФ и передать российским военным. Говоря о численности наемников в Беларуси, сейчас мы оцениваем их в несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

"Вагнеровцы" в Беларуси - последние новости

В ноябре на военном аэродроме Беларуси, вероятно, появился борт ЧВК "Вагнер". По данным мониторинговой группы "Белалурски Гаюн", борт "Абаканейр" приземлился на военном аэродроме в зоне, которая наводит на подозрение.

Ранее в этом же месяце УНИАН сообщал, что в Беларусь прилетали два борта "Вагнера". Один из самолетов - это борт ликвидированного главаря ЧВК Пригожина.

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