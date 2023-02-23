Строительство станции начнется в 2026 году. Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.

Правительство Польши заявило о намерении построить первую АЭС в стране. Строительство станции начнется в 2026 году.

Как сообщает AP, правительство Польши и компания Westinghouse Electric Company уже подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства АЭС на территории Польши.

Соглашение подписали министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и посол США в Польше Марк Бжезинский.

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В соглашении о сотрудничестве участвуют польская компания по развитию атомной энергетики PEJ, а также Westinghouse Electric Company и Westinghouse Electric Poland.

Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.

АЭС в Польше

После аварии на ЧАЭС взгляды на атомную энергетику в Европе были в значительной степени негативными.

После Чернобыльской аварии правительство Польши под давлением общественного мнения в начале 80-х годов остановило строительство первой польской АЭС.

Еще одним большим ударом по репутации атомной энергетики стала авария в 2011 году на Фукусимской АЭС в Японии, после которой Германия решила закрыть все свои атомные станции.

1 ноября 2022 года польское правительство объявило о подписании соглашений с США и Южной Кореей о сооружении двух атомных электростанций (АЭС) в стране.

Предполагается, что построение двух АЭС, которые будут иметь по три реактора каждая, будет стоить $40 млрд. Первый реактор будет запущен в 2033 году, а второй - в 2043 году. Перед договоренностью с Южной Кореей Варшава огласила, что первую атомную электростанцию Польша будет строить с американской компанией Вестинггаус (Westinghouse Electric Company).

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