Планируется, что построены они будут к 2043 году.

Польское правительство объявило о подписании соглашений с США и Южной Кореей о сооружении двух атомных электростанций (АЭС) в стране.

Предполагается, что построение двух АЭС, которые будут иметь по три реактора каждая, будет стоить $40 млрд. Первый реактор должен начать производить ток в 2033 году, а последний начать работать в 2043 году, передает Голос Америки.

В Варшаве отметили, что развитие атомной энергетики поможет уменьшить использование угля и сократить вредные выбросы, а также разнообразить источники энергии по соображениям безопасности.

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Намерения Польши строить АЭС, а также решение Германии отложить вывод из эксплуатации трех АЭС являются признаками изменений в энергетической отрасли Европы, которые подтолкнула российская война в Украине и использование Москвой энергии в противостоянии с Западом.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что речь идет о курсе его правительственной партии на "укрепление суверенитета в области энергетической безопасности", а также о "построении новой системы безопасности в Европе без российских энергетических воздействий".

"Атомная энергетика безопасна, чиста, экологическая и дополняет зеленую трансформацию и возобновляемые источники энергии... Это же инвестиция, которая дает тысячи рабочих мест в высокотехнологичных отраслях", - отметил Моравецкий.

Польская договоренность с Южной Кореей предусматривает, что до конца года ведущие энергокомпании двух стран разработают проект строительства атомных реакторов в центральной Польше близ Варшавы.

В случае одобрения проекта правительства планируют подписать контракт о сооружении.

Перед договоренностью с Южной Кореей Варшава огласила, что первую атомную электростанцию Польша будет строить с американской компанией Вестинггаус (Westinghouse Electric Company).

Матеуш Моравецкий в Твиттере назвал соглашение с США признаком "прочного польско-американского альянса".

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила по случаю договоренности, что это "дает четкий сигнал России: мы больше не позволим им использовать энергию в качестве оружия".

АЭС в Европе

Взгляды на атомную энергетику в Европе были в значительной степени негативные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году.

После Чернобыльской аварии коммунистическое правительство Польши под давлением общественного мнения в начале 80-х годов остановило строительство первой польской АЭС с помощью Советского Союза.

Еще одним большим ударом по репутации атомной энергетики стала авария в 2011 году на Фукусимской АЭС в Японии, после которой Германия решили закрыть все свои атомные станции.

Критики атомной энергетики также указывают, что она слишком ценна, но сторонники настаивают на ее надежности и отсутствии газовых выбросов.

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