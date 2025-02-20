Герман Галущенко указал, что россияне продолжают целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре.

Российская Федерация в ночь на 20 февраля нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Москва пытается остановить добычу "голубого топлива".

Министр энергетики Герман Галущенко в Facebook отметил, что повреждения получили производственные мощности, но не уточнил, где именно.

"Целью этих атак является остановка добычи газа, необходимого для бытовых нужд и централизованного отопления", – указал глава ведомства.

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При этом он подчеркнул, что специалисты оценивают повреждения и проводят аварийно-восстановительные работы. По словам министра, россияне продолжают целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, при этом представители врут всему миру об обратном.

Добыча газа в Украине - главные новости

С начала 2024 года в Украине активно открывали новые газовые скважины, чтобы обеспечить энергонезависимость страны в условияхв войны с Российской Федерацией.

19 сентября 2024 года стало известно, что в Украине установили рекорд по добыче газа. С начала года добыли 9,8 млрд куб. м газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

11 ноября 2024 года появилось сообщение об открытии новой мощной скважины глубиной 5 920 м, кроторая дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

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