Отмечается, что специалисты применили современные подходы к разработке месторождений.

Новую мощную скважину глубиной 5 920 м запустили в Украине. Она дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

В пресс-службе группы "Нафтогаз" отметили, что скважину запустила АО "Укргаздобыча".

"Благодаря применению современных подходов к разработке месторождений, есть хороший результат. Стоит заметить, что месторождению, на котором пробурена скважина, уже более 45 лет", - заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

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Отмечается, что на этом месторождении планируют заложить еще две новые оценочно-эксплуатационные скважины.

Добыча газа в Украине - последние новости

С начала года в Украине активно открывают новые газовые скважины, чтобы обеспечить энергонезависимость страны в условияхв войны с Российской Федерацией.

В июне в Украине запустили мощную газовую скважину, в которой за сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

30 июля стало известно, что ввели в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа в сутки, и она расположена непосредственно под населенным пунктом.

19 сентября стало известно, что в Украине установили рекорд по добыче газа. С начала года добыли 9,8 млрд куб. м газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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