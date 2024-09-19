Отмечается, что показатели добычи газа превышают план более чем на 2%.

В Украине установили рекорд по добыче газа. С начала года добыли 9,8 млрд куб. м газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В АО "Укргаздобыча" в Facebook сообщили, что на данный момент показатели добычи газа превышают план более чем на 2%.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что в эксплуатацию уже ввели 52 скважины, из них 17 – высокодебитные и дают более 100 тыс. куб. м газа ежесуточно.

Видео дня

Кроме того, за 20 суток на одной из скважин пробурили одним буровым станком 3 263 м проходки, а предыдущий рекорд составлял 3 100 м за 22 дня.

При этом директор БУ "Укрбургаз" Юрий Кальмук отметил, что в апреле побили рекорды по проходке, пробурив за месяц 40 059 метров. Этот показатель на 24% превысил максимальное историческое достижение по проходке в истории компании, а это 32423 м, в течение одного месяца.

Добыча газа в Украине - последние новости

В июне в Украине запустили мощную газовую скважину, в которой за сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

30 июля стало известно, что в Украине ввели в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа в сутки. Особенность скважины заключается в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

Вас также могут заинтересовать новости: