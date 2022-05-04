Коболев отметил, что заявление "Газпрома" о том, что Польша не отказалась от российского газа, а начала его брать по реверсу из Германии – обычная манипуляция.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины "Газпром" начал манипулировать ситуацией на газовом рынке.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтога-Украины Андрей Коболев.

Коболев отметил, что заявление "Газпрома" о том, что Польша не отказалась от российского газа, а начала его брать по реверсу из Германии – обычная манипуляция.

"Поляки, как и мы в свое время, начали брать газ по реверсу из Европы, чтобы заместить объемы. Но эта русская история, что в Европе весь газ российский - не соответствует действительности. Польша покупает газ из Европы, в котором есть доля российского. Поэтому рассказы "Газпрома" - это манипуляция, на которую не нужно вестись", - отметил Коболев.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости:

Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против России-ZDF

Экспорт "Газпрома" упал до трехмесячного минимума

ЕС рассматривает "особые условия" для Венгрии и Словакии ради нефтяного эмбарго - Reuters