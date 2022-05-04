Германия будет временно управлять бывшим подразделением "Газпрома", чтобы обеспечить безопасность поставок газа.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины российский "Газпром" отказался принять оплату за газ у компании Gazprom Germania.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.

"Самая интересная и показательная ситуация сейчас с компанией Gazprom Germania, которую немцы взяли под свой контроль. По сообщениям Bloomberg, "Газпром" отказался принимать деньги от этой компании. В Bloomberg написано, что эта компания рассматривала вариант выполнять оплату в рублях. Но по моей информации, они не собирались платить в рублях. Но кроме формы оплаты "Газпром" явно хочет мести", - отметил Коболев.

Gazprom Germania:

4 апреля 2022 года вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" — Gazprom Germania — временно, до 30 сентября, передана под управление Федерального сетевого агентства Германии.

Германия будет временно управлять бывшим подразделением "Газпрома", чтобы обеспечить безопасность поставок газа.

Германия не исключает национализации Gazprom Germania.

В состав группы Gazprom Germania входит дистрибутор Wingas и оператор хранения Astora. В 2019 году консолидированный оборот группы Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году — 13 млрд евро.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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