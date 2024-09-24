Недавно МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины. Однако Россия игнорирует все резолюции этой организации, поэтому будет и эту игнорировать. В то же время, стоит обратить внимание, что в последние месяцы создается мощное информационное поле, которое должно действовать на психику граждан Украины. Идет запугивание ударами по атомным станциям, постоянно появляется информация о ядерных ударах вообще, что Россия вот-вот может применить ядерное оружие. Все это происходит на фоне страшилок о демографической катастрофе Украины, о заявлениях союзников, что они якобы не будут поставлять нам оружие, о мыслях о победе на выборах в США Дональда Трампа, который якобы сдаст Украину и заставит нас капитулировать...

Происходит масштабная информационная атака, и вопрос вероятных ударов по атомным объектам в Украине, по моему мнению, следует рассматривать как элемент этой атаки. Цель - понятна: чтобы психологически сломать украинское общество, подготовить его к тому, чтобы оно согласилось на завуалированную капитуляцию, "мирные переговоры" с Россией накануне выборов в США

Но, напомню, Россия уже наносила удары по атомным объектам в Украине.

26 августа она осуществила гибридный удар по атомной станции - речь об атаке на подстанции оператора системы передачи, которые работают на выдачу мощности с АЭС. Это, кстати, создало опасную угрозу. Ведь речь шла не только о вероятном блэкауте, а об угрозе, в первую очередь, атомной аварии.

Когда же сейчас речь идет о возможных ударах россиян по открытым распределительным пунктам, с точки зрения ядерной безопасности это не так опасно, как атаки по подстанциям оператора системы передачи. Дело в том, что эти открытые распределительные пункты так спроектированы, что сработает автоматика, и режим остановки будет, скажем так, более мягкий, чем когда бьют именно по подстанциям оператора системы передачи.

Но это не значит, что открытые распределительные пункты на АЭС не надо защищать. Я не знаю, насколько они сейчас защищены ПВО, однако следует понимать, что не существует ПВО, которое может защитить все энергетические объекты на 100%. Поэтому, думаю, не лишним будет провести военные инспекции, инспекции Госатомрегулирования на таких объектах. Надо посмотреть, насколько укреплены распределительные пункты соответствующими инженерными сооружениями, насколько сформировано резервное оборудование - трансформаторов, выключателей и т.д., сделано ли это вообще. И делать выводы.

Надо внедрять все меры - строить на этих критических объектах инженерную защиту второго уровня, усиливать над этими объектами противовоздушную оборону, размещать инспекторов МАГАТЭ, чтобы они наблюдали.

И важен еще один компонент, о котором никто не говорит: нам надо сформировать флот дальнобойных дронов и ракет как оружие сдерживания. Чтобы, в случае нанесения ударов по нашим электростанциям, мы могли зеркально ответить по российским объектам.

То есть, чтобы в РФ знали, что это для них не будет безнаказанным. Ведь, когда они видят безнаказанность, это создает для них стимулы снова атаковать. А когда они будут понимать, что сразу после нанесения ударов по нашей энергетике прилетает зеркальный ответ (симметричный или не симметричный - это не имеет значения), и появляются аналогичные проблемы, то это может их сдерживать. Как по мне, оружие сдерживания - едва ли не самый важный компонент для защиты нашей критической инфраструктуры.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумков