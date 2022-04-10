Всего Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов.

В Украину поступило 177 мобильных генераторов из Великобритании, предназначенных для поддержания надежности энергоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В Украину поступила вторая партия мобильных электрогенераторов, которые Великобритания предоставляет нашему государству для поддержания надежности энергоснабжения. Первая партия – 21 генератор – поступила раньше", – говорится в сообщении.

Всего Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий. Генераторы станут резервным источником питания в случае отключения электроэнергии в результате вражеских обстрелов электросетей и оборудования.

В ближайшее время ожидаются поступления следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании, добавили в ведомстве.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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