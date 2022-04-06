Польская энергетическая компания Orlen Synthos Green Energy намерена импортировать электроэнергию из Украины.

Польская энергетическая компания Orlen Synthos Green Energy, основанная PKN Orlen и Synthos Green Energy, намерена инвестировать в проект, который предусматривает импорт электроэнергии из Украины.

Как сообщается на сайте компании, реализация проекта будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и уменьшит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.

В компании отметили, что инвестиции будут способствовать стабилизации и диверсификации источников поставок энергоносителей в Польшу, усилят энергетическую безопасность страны, а также реально повлияют на улучшение экономической ситуации в Украине.

Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.

Планируется, что электроэнергия в Польшу будет поступать с Хмельницкой АЭС.

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