Польская энергетическая компания Orlen Synthos Green Energy, основанная PKN Orlen и Synthos Green Energy, намерена инвестировать в проект, который предусматривает импорт электроэнергии из Украины.
Как сообщается на сайте компании, реализация проекта будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и уменьшит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.
В компании отметили, что инвестиции будут способствовать стабилизации и диверсификации источников поставок энергоносителей в Польшу, усилят энергетическую безопасность страны, а также реально повлияют на улучшение экономической ситуации в Украине.
Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.
Планируется, что электроэнергия в Польшу будет поступать с Хмельницкой АЭС.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- 1 апреля КГГА просила киевлян несмотря на войну, все же оплатить электроэнергию для поддержки работы энергосистемы.