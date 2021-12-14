По его словам, "Нафтогаз" импортировал 77% газа.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, в том, что "Нафтогаз" не закупал дешевый газ весной виноват президент РФ Владимир Путин.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Витренко сказал, что сейчас в Украине такие же запасы газа, как и при управлении предшественников в лице экс-премьера Владимира Гройсмана.

"Поэтому мы должны спокойно пройти зиму", - отметил Витренко.

Читайте такжеЦены на газ в Европе и Украине снова начали растиТакже он добавил, что в прошлом году в октябре в хранилищах был рекордный объем газа - 28 млрд кубических метров.

"А когда цена начала расти, из-за того что Путин начал сокращать поставки газа на европейский рынок, стали меньше закачивать", - отметил глава НАК.

На вопросы гостей программы, почему же в "Нафтогазе" не покупали газ в хранилища весной, в марте-апреле, когда он стоил 230-240 долларов за 1000 кубов, Витренко ответил: "У нас может кто угодно импортировать газ, есть олигархи, у которых денег больше, как у "Нафтогаза", но "Нафтогаз" импортировал газа больше всех - 77%. Если все такие умные и в мае были точно уверены, что газ будет по 240, хотя он был уже по 350, и не будет дорожать, то надо было покупать. Кто мешал? Стали бы уже миллиардерами. Но проблема в том, что цены на газ определяются политикой Путина, предсказать которую достаточно сложно. Никто не понимает, увеличит ли он поставки газа или уменьшит, будет ли Европа противодействовать как-то этому", - подытожил Витренко.

Запасы газа в хранилищах

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 11 декабря составили 15,47 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м. За неделю запасы газа сократились на 3%, или на 470 млн куб. об.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем, выросла на 6,5% и составила 730,65 долл. или 19,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. 29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигли тысячи долларов за куб. об.

Автор: Дмитрий Хилюк