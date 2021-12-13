Запасы в украинских газохранилищах за неделю сократились на 3% - до 15,47 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 11 декабря составили 15,47 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

За неделю запасы газа сократились на 3% - или на 470 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ осуществляется в объеме примерно 60-70 млн кубометров в сутки. При этом закачки не происходит.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 49,9%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

Читайте такжеЗапасы газа в украинских хранилищах уменьшаютсяК началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

13 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 25,2 млрд кубометров.

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Автор: Анна Бредихина