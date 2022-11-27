Также украинцам советуют выключать все электроприборы из сети во время отключений света.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что делать киевлянам в случае длительного отключение электроэнергии.

По его словам, отключения света в Киеве за последние сутки более, чем на 4 часа, могут иметь свои причины, написал он в Facebook.

"Если у вас за последние сутки не было хотя бы 4 часа со светом, напишите в ДТЭК Киевские электросети, коллеги помогут вам разобраться, в чем проблема по вашему адресу. Ответ могут дать не сразу, потому что нужно время разобраться, что произошло именно у вас", - отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что проблемы могут быть разными, и среди них – отказ автоматики.

"Сейчас есть значительное количество домов, где телемеханика не срабатывает из-за большого количества отключений/включений. Аварийным бригадам коллег приходится выезжать и подключать такие дома вручную. А это длится много времени", - отметил он.

По словам Коваленко, также в квартирах и домах украинцам лучше выключать все электроприборы из сети.

"Это нужно делать, чтобы при подключении не создавать значительных скачков нагрузки. Да и для того, чтобы свет в комнате не разбудил вас ночью", - отметил он.

Отключение света в Украине: что известно

В НЭК "Укрэнерго" сообщили накануне, что производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% от потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому на всей территории Украины действует режим ограничения потребления.

Жителям столицы в ДТЭК "Киевские электросети" пообещали, что с 26 ноября отключения электричества продлятся не более 5 часов. Свет будут подавать по очереди.

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