Отмечается, что бурение проводилось на старом газоконденсатном месторождении.

Новую газовую скважину ввели в эксплуатацию в Украине. Она дает 107 тысяч кубических метров газа в сутки.

Пресс-служба компании "Укргаздобыча" в Facebook сообщили, что новую скважину определяют как оценочно-эксплуатационную, а ее глубина достигает 3 715 метров.

"На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности выполнено три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки", - рассказал временно исполняющий обязанности руководителя АО "Укргаздобыча" Сергей Лагно.

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Отмечается, что бурение проводилось на старом газоконденсатном месторождении, которое разрабатывают с 1978 году, несмотря на это месторождение имеет запас, который оценивают в более 900 млн. куб. м газа.

Добыча газа в Украине - последние новости

В июне в Украине запустили мощную газовую скважину, в которой за сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

30 июля стало известно, что компания "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа в сутки. Особенность скважины заключается в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

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