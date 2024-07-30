Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%.

Компания "Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", особенность скважины заключается в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

"Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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По словам и.о. главы "Укргаздобычи" Сергея Лагно, пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов "Укрбургаза", которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 м.

Отмечается, что всего за первое полугодие 2024 года "Укргаздобыча" пробурила 50 скважин, из них ввели в эксплуатацию - 41.

Добыча газа в Украине - последние новости

В июне в Украине запустили мощную газовую скважину, в которой за сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

Также в июне стало известно, что за первые 5 месяцев года специалисты АО "Укргаздобыча" запустили 36 новых скважин, 11 из которых являются высокодебитными, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки.

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