Отмечается, что скважину начали бурить в сентябре 2023 года.

Мощную газовую скважину запустили в Украине. За сутки добывается 439 тысяч кубометров газа.

По информации НАК "Нафтогаз Украины", изначально скважину заложили как разведывательную для уточнения геологического строения и оценки газоносности недавно открытого месторождения. Отмечается, что ее глубина – 5 767 м, а бурить скважину начали в сентябре 2023 года.

"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это значит, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного бурения, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа", - отметил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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При этом он указал, что завершено бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении и их готовят к испытаниям.

В компании указали, что запуск в работу новых скважин усилит энергетическую независимость и устойчивость страны, а также позволит обеспечит стабильное прохождение будущего отопительного сезона.

Добыча газа в Украине - последние новости

Во время прошлого отопительного сезона Украина впервые использовала только собственный газ. На конец января в хранилищах оставалось около 10 млрд куб. м газа.

В июне стало известно, что за первые пять месяцев года специалисты АО "Укргаздобыча" запустили 36 новых скважин, 11 из которых являются высокодебитными, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки.

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