В Одесской, Киевской областях и в столице сохраняются сетевые ограничения.

В Украине растет потребление электроэнергии в двух областях и в столице вводятся аварийные отключения.

"Потребление электроэнергии растет. Причиной этого является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (это пики потребления)", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго"

Отмечается, что имеющийся объем выработанной электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

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"До всех операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - добавили в энергокомпании.

В Одесской, Киевской областях и в Киеве сохраняются сетевые ограничения. Из-за этого аварийные отключения применяются в Киеве и в Киевской области.

Также напоминается, что в результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе и прилегающих районах продолжаются аварийные отключения. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над заживлением потребителей Одессы по резервным схемам. Кроме того, объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.

"В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, которые пострадали от российских атак. Сейчас усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района", - подытожили в "Укрэнерго".

Украинская энергосистема

Справка УНИАН. Энергосистема Украины подверглась 13 вражеским ракетным атакам и 15 волн атак БПЛА.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных территориях на юге страны расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Как сообщали в Yasno в Киеве не отключают свет только в 3% жилых домов.

Потребление электроэнергии в стране растет из-за похолодания, из-за чего есть риски аварийных отключений.

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