Когда из ЕС уйдет импорт электроэнергии, часы отключений света в Украине уменьшатся.

В ближайшее время поставки электроэнергии потребителям будут увеличены в результате того, что Европейский союз согласился поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире телемарафона.

По его словам, на этой неделе в рабочие дни дефицит электроэнергии составлял чуть более 4 тысяч мегаватт. Европейский союз согласился увеличить объемы поставок электроэнергии до 2 гигаватт, а ранее действовало ограничение не более 700 мегаватт.

"Увеличение импорта до двух гигаватт, конечно, - очень хорошие новости, и надеюсь мы увидим увеличение импорта в ближайшие дни, в ближайшие недели", - сказал он.

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Однако Герус отметил, что импорт пока не начался, к тому же неизвестно, на каких условиях это будет происходить.

Но, по его словам, потребители почувствуют, когда он начнется. "Все потребители почувствуют это. Если в стране генерация в среднем около 13 тысяч мегаватт, то, когда полностью уйдет, этот импорт будет уже 15 тысяч мегаватт. Разница довольно существенная. Все потребители могут почувствовать это по показателю отключений. Отключений должно стать меньше. Временные периоды отключений должны сократиться", - пояснил депутат.

Герус также отметил, что в целом на выходных ситуация с поставками лучше по всей Украине, кроме Одесской области, где произошла авария на трансформаторе.

Импорт электроэнергии из Европы - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз предоставит Украине два гигаватта электрической энергии.

Утром 4 февраля произошла масштабная авария на подстанции в Одесском районе. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

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