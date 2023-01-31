В течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведено в ремонт по технологическим причинам.

Потребление электроэнергии в стране растет из-за похолодания, есть риски аварийных отключений.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Потребление электроэнергии продолжает расти из-за похолодания. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит", - отметили в компании.

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В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли существенные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

"По состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию к росту потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", - подчеркнули в "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

"После каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится более сложным и длится дольше", - отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 31 января 2023 года энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.

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