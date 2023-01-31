Это объясняется тем, что отключить их технически невозможно.

Сейчас в подавляющем большинстве домов в Киеве выключают свет по графику. Только в 3% - электроснабжение не отключают вообще.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил в Facebook эти дома технически невозможно отключить.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", - добавил он.

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Коваленко напомнил, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Как он пояснил, группы формируются не по количеству зданий, а по мощности, которую они потребляют. Точную информацию об этом можно увидеть на инфографике.

По словам Коваленко, есть еще 1500 домов, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и находятся вне групп.

"Однако благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и перепідключенню на другие линии сейчас их 750. Часть из них - 400 - должны отключаться Жэками, ТСЖ и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной", - написал он.

Отключение света в Украине

По состоянию на 31 января 2023 года энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, потребление электроэнергии в стране растет из-за похолодания, из-за чего есть риски аварийных отключений.

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