От того, сколько используем голубого топлива в этот период будут зависеть будущие газовые платежки.

С началом октября в Украине начался новый газовый год, который продлится до 30 сентября 2024 года. Именно от того, сколько домохозяйство использует голубого топлива за этот период будут зависеть суммы, внесенные в платежку за газ.

Национальный оператор госкомпания "Газораспределительные сети Украины" объясняет, что суммы к оплате за услуги распределения газа - индивидуальные.

В течение календарного года домохозяйство рассчитывается за объем потребленного "голубого топлива" в прошлом газовом году, т. е.:

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- В 2023 году - за объем с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

- В 2024 году - за объем с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

- В 2025 году - за объем с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Формула расчета такова: совокупный объем потребленного газа делим на 12 месяцев. Полученную цифру умножаем на тариф на распределение газа, установленный для конкретной территории. Результат - ежемесячная сумма к оплате в календарном году.

Потребителям не стоит забывать о необходимости своевременной передачи показателей газа с 1 по 5 число ежемесячно. Даже если в доме никто не проживает или газ не используется все равно нужно передавать неизменные показатели счетчика. В противном случае газоснабжающая компания будет начислять потребленные объемы по нормативным показателям, которые могут быть больше реального потребления.

Платежки за газ

Украинцы могут уменьшить платежку за газ. По подсчетам УНИАН, в 2024 году некоторые украинцы будут платить меньше за распределение газа потому, что миллионы украинцев временно или надолго выехали из своих домов, а значит меньше пользовались голубым топливом. При условии, что жители не забывали передавать показатели счетчика, начисления в следующем году должны уменьшиться в среднем на 10-50% в зависимости от того, сколько именно не проживали в доме и в зависимости от тарифов газораспределительной компании.

С 1 октября 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Платежки станут меньше, поскольку минимальная плата за распределение газа снижена.

По данным УНИАН, каждая газораспределительная компания самостоятельно будет определять минимальную плату для помещения которое не пользуется или частично не пользуется газом.

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