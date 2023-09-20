Отрезанные от газа украинцы с 1 октября будут платить по меньшему тарифу за обслуживание газовых труб.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября 2023 года вводит изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Как сообщает пресс-служба, отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Для примера приведено изменение платежки за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

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Регулятор отмечает, что в данном случае до изменений клиент платил за минимальный объем потребления 314 куб. м. в год, а теперь после изменений будет платить за 39 куб. м. в год.

Таким образом, экономия для указанного примера составит 45,6 грн в месяц и 547,25 грн в год.

По данным УНИАН, каждая газораспределительная компания самостоятельно будет определять минимальную плату для помещения которое не пользуется или частично не пользуется газом.

Плата за распределение газа

Украинцы жалуются, что, даже не проживая в своих домах, продолжают получать платежки за газ. Если хозяин дома уехал, ему все равно придется платить операторам ГРС за распределение газа. Если жильцы не потребляют газ, то за обслуживание газовых труб они все равно должны платить минимальный тариф.

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