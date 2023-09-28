Чтобы получить "скидку" от государства, стоит иметь низкие официальные доходы и относиться к определенной категории граждан.

Украинцы могут меньше платить за газ и его распределение, если потребление голубого топлива домохозяйства будет соответствовать определенным критериям.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, соответствующие социальные нормы определены постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 года "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Согласно этому документу получить скидку за поставку и распределение газа можно в трех случаях:

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если, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, потребленный объем газа не превышает 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

если, при наличии газовой плиты, но отсутствии централизованного горячего водоснабжения или газового водонагревателя, человек использует не более 5,4 куб. метра газа в месяц;

если, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя, объем потребления меньше 10,5 куб. метра на одного человека в месяц.

Домохозяйство может использовать и большие объемы газа, однако, государство может покрыть расходы только в пределах указанных норм. Да и то не всегда.

Достаточна ли норма для семьи

По данным УНИАН, в указанные нормы не составит труда уложиться людям с неактивным образом жизни или людям с отсутствием дополнительных источников потребления.

Например, семья с маленьким ребенком, которому нужно постоянно готовить свежие порции пищи и несколько раз в день проводить гигиенические процедуры, вряд ли уложится в норму. Однако, небольшая семья, которая не имеет необходимости часто готовить, может рассчитывать на "скидку" от государства на оплату газа.

Однако, только вложиться в социальные нормативы – не достаточно, чтобы получать льготу.

Киевлянин Дмитрий поделился с УНИАН, что, имея только газовую плиту, использует вместе с женой пять кубометров газа в месяц. При норме 5,4 кубометра, он мог бы вообще не платить за газ, покрывая все льготой. Тем не менее, он не получает ее.

Дело в том, что для этого нужно быть не только экономным, но и иметь не высокие официальные доходы и относиться к льготной категории потребителей. Ведь не стоит забывать, что государство хочет поддерживать только социально уязвимые категории граждан, а те, кто могут зарабатывать, "должны платить полные тарифы".

Льготы на оплату услуг ЖКХ предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает определенную сумму. В 2023 году она составляет 3760 гривень.

Льгота назначается на год. Если доход семьи льготника превышает указанную сумму, человек может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Размер льготы

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода, предоставляется в размере 100%, 50% и 25% скидки.

Скидка в размере 100% предоставляется:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 11 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена (муж);

пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают / ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учреждениях образования сферы культуры.

На скидку в размере 50 % могут претендовать:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей);

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые погибли (умерли) или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;

лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставшие лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жены (мужья) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны детей (на время опекунства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенные к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участники войны;

отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований;

Скидка 25% предоставляется детям войны.

Платежки во время войны

20 сентября 2023 года стало известно, что платежки станут меньше, поскольку минимальная плата за распределение газа снижена. Сообщалось, что отрезанные от газа украинцы с 1 октября будут платить по меньшему тарифу за обслуживание газовых труб.

Отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано. Каждая газораспределительная компания самостоятельно будет определять минимальную плату для помещения которое не пользуется или частично не пользуется газом.

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