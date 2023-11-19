Минэнерго официально подтвердило, что повышение тарифов для населения пока не предвидится.

Украинская власть не будет повышать тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины на Правительственном портале. В ведомстве отметили, что СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на интервью председателя Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского, начали писать о якобы повышении тарифа на свет с 1 января 2024 года.

"Минэнерго официально сообщает, что повышения тарифов для населения пока не предвидится... спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях", - отметили в ведомстве.

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По данным министерства, источником фейковой информации, которая появилась в сети, являются россияне. Таким образом они пытаются посеять страх и панику в обществе.

"Против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве", - отметили в ведомстве, отметив, что недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или о повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предвидится", - отметили в ведомстве.

Ситуация с тарифами во время войны

В апреле 2023 года глава НКРЭКУ назвал два сценария изменения тарифов на электроэнергию.

Член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что после увеличения тарифов на элекроэнергию до 2,88 грн за кВт/ч суммы в платежках в среднем вырастут на 150-200 грн.

В мае 2023 года сообщалось, что тарифы на электроэнергию могут резко возрасти.

С начала июня 2023 года в Украине произошло практически удвоение тарифов на электроэнергию для населения.

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