В комиссии говорят, что из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры без повышения тарифа, к сожалению, не обойдется.

Национальная комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает несколько вариантов изменения тарифов на электроэнергию.

Об основных сценариях рассказал глава ведомства Константин Ущаповский, отмечается на сайте НКРЭКУ. По его словам, этот вопрос актуален из-за большой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов.

Сейчас ведомство вынуждено применять временные схемы подачи электроэнергии для восстановления питания украинских домохозяйств, однако они не пригодны для удачного прохождения следующего отопительного сезона, отмечает глава НКРЭКУ.

Видео дня

По словам Ущаповского, комиссия рассматривает повышение тарифа на электроэнергию на уровне 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Он пообещал, что НКРЭКУ подготовит новую программу целевой социальной защиты, чтобы новые тарифы не так сильно "ударили" по самым уязвимым к повышению цен украинцам.

Украинцам повышают тарифы - впереди новые цены на воду

Напомним, что из-за полномасштабной войны и значительных разрушений цены в Украине приближаются к критическому пределу. Это касается и тарифов на коммунальные услуги.

Так, в марте НКРЭКУ анонсировала украинцам повышение тарифа на воду на 60 грн (цена вырастет в среднем на 14%). Повышение стоимости также будет происходить в два этапа: сначала вода подорожает с 1 апреля на 12,3%, а уже с 1 июля 2023 года - тариф составит +14,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: