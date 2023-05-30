Эксперт надеется, что Кабмин не поддержит решение о повышении тарифов на свет.

Уже с 1 июня в Украине может вырасти тариф на электроэнергию: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг официально предложила украинскому правительству утвердить единый тариф на свет.

На сколько поднимется цена в платежках за электричество, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал эксперт, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он выразил надежду, что Кабмин не поддержит это решение, потому что оно, с одной стороны, не решает проблемы в отрасли, а с другой - создает очень некомфортную ситуацию для людей.

"Люди все еще не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно, никаких расчетов не показано", - говорит эксперт.

У него спросили, на сколько в таком случае подорожает платежка за электроэнергию для украинцев. Он примерно посчитал:

"Ну, где-то если взять 2-3-комнатную квартиру, то будет от 150 до 250 грн дополнительных расходов".

Повышение тарифов на свет в Украине

Напомним, НКРЭКУ рассматривает несколько вариантов изменения тарифов на электроэнергию - на уровне 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/час. В комиссии обещают подготовить новую программу целевой социальной защиты для уязвимых категорий украинцев.

Член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что после роста тарифов на элекроэнергию до 2,88 грн за кВт/ч суммы в платежках в среднем вырастут на 150-200 грн.

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