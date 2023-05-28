Те, кто получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать и после поднятия тарифов.

После увеличения тарифов на элекроэнергию до 2,88 грн за кВт/ч суммы в платежках в среднем вырастут на 150-200 грн.

Об этом рассказал член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона. "Достаточно решения Кабинета министров для того, чтобы увеличить цену на электроэнергию для населения и убрать порог. Порог убирается, со слов энергетиков и регулятора, для того, чтобы упростить учет. Потому что, когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того, чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения – 2,88 грн. В среднем вырастет где – то на 150-200 грн для среднестатистического потребителя", - сообщил он.

Депутат отметил, что те, кто получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать и после поднятия тарифов.

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Тарифы на электроэнергию

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анатолия Костюха, просмотр тарифа на электроэнергию для населения позволит восстанавливать поврежденные врагом электросети, а также строить новые.

Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн ущерба.

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