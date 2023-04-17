С 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Польшу и Молдову.

Украина с сегодняшнего дня, 17 апреля, начала импорт электроэнергии в Словакию.

"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)" , – говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в Facebook.

"Укрэнерго" отмечает, что по состоянию на 17 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

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"Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет снизить уровень Киевского и Каневского водохранилищ", - сообщают в компании.

Также в компании сообщили, что ремонтные бригады продолжают работать над воостановлением энергообъектов и оперативно ликвидируют последствия российских атак.

Экспорт украинской электроэнергии

Как сообщал УНИАН, с октября прошлого года энергосистема Украины получала значительные повреждения в результате российских обстрелов. Это привело к значительному дефициту в энергосистеме и применению стабилизационных отключений.

Соответственно, Украина прекратила экспорт электроэнергии в европейские страны. Однако с февраля в Украине дефицит электроэнергии отсутствует, поэтому было принято решение о возобновлении экспорта электроэнергии. С 12 апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдову и Польшу.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что из-за повышения уровня воды в украинских реках ГЭС в некоторые часы производят 20% всего объема электроэнергии в стране.

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