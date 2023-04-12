В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу.

Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, сейчас энергосистема с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.

"В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу", - отметили в ведомстве.

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Экспорт электроэнергии из Украины

7 апреля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

Сообщалось, что оставлять за границу будут только избыточную мощность. Европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии. Фактические объемы поставок будут зависеть от времени суток и ситуации на самом рынке.

Экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации.

10 апреля 2023 года "Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей.

Из-за войны и связанных с этим рисков в настоящее время доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

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