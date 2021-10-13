Ранее Путин заявил, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вслед за Путиным заговорил об "условиях", при которых Россия увеличит транзит газа через Украину.

Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что именно европейские компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с возросшими объемами.

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, надо, чтобы кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", – утверждает Песков.

Читайте также"Нафтогаз" предложит новую цену на газ для частных предприятийСпикер Путина решил вспомнить слова главы Кремля относительно транзитных договоренностей.

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать и дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", – ответил Песков.

Он добавил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по существующим контрактам.

Песков назвал вопросом переговоров с "Газпромом" возможность дополнительных поставок голубого топлива.

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

6 октября российский президент Владимир Путин заявил, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС, назвав услугу транспортировки слишком дорогой для РФ.

4 октября после подписанного между Будапештом и "Газпромом" контракта о транспортировке газа через "Турецкий поток" россияне остановили поставку голубого топлива через Украину в направлении Венгрии.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль заметил, что Киев не ведет прямых переговоров с РФ. Также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.

По данным СМИ, Путин планирует обсудить на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, в частности, поставку газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.

Автор: Яна Ставская